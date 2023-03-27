«الزراعة»: الإفراج عن 199 ألف طن أعلاف ذرة وصويا بـ96 مليون دولار

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّ الإفراج عن مستلزمات الأعلاف من الموانئ المصرية متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأضاف «القصير»، أنّه خلال الفترة من 17/3/2023 حتى 23/3/2023 تم الإفراج عن 199 ألف طن من الذرة وفول الصويا بقيمة 96 مليون دولار.

وتابع أنّ الإفراج شمل 139 ألف طن من الذرة بنحو 50 مليون دولار و60 ألف طن من فول الصويا بقيمة 45 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بنحو 1.4مليون دولار.

ولفت إلى أنّ إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من «16 أكتوبر 2022 حتى 23 مارس 2023»، 3.388 مليون طن منهم 2.426 مليون طن ذرة، 962 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.671 مليار دولار.