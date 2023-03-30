«الزراعة» توفر تقاوي أعلاف بأسعار مدعمة.. عالية الإنتاجية فائقة الجودة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، توفير تقاوي أعلاف جديدة عالية الإنتاجية والجودة للموسم الجديد 2023، الأمر الذي يساهم في حل أزمة الأعلاف الحالية، وذلك بأسعار مخفضة للغاية تباع في منافذ الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي.

وقال المهندس عماد حافظ، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي في تصريحات لـ«الوطن» إنه جرى توفير شيكارة تقاوي حشيشة السودان ودخن العلف والذرة الريان بسعر 270 جنيها للشيكارة زنة 10 كيلو، وجرى طرحها في منافذ الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بالمديريات وهي أسعار مخفضة للغاية مقارنة بالأسعار التي تباع من قبل الشركات الخاصة، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة بتوفير التقاوي للمزارعين بأسعار مدعمة.

أكد أنه من المعروف أن تلك الأعلاف لها قيمة غذائية مرتفعه، وتزرع بكثافة في الوقت الحالي، نظرا إلى ارتفاع أسعار الأعلاف من الذرة وفول الصويا، وهي علف أخضر تعوض نقص البرسيم خلال فصل الصيف، موضحا أن حشيشة السودان تعطي محصول حولي غزير التفريع القاعدي، وهي مقاومة للآفات والفطريات كالبياض الزغبي، وتتحمل الملوحة.

أشار إلى أنها أيضا تعطي أنتاج وفير ومتعدده الحشات من 3 إلى 5 حشات، أما عن معدل التقاوي فيحتاج الفدان إلى 20 كجم، ويعطي الفدان متوسط إنتاجية ما بين 40 إلى 50 طن، أما دخن العلف فيحتوي على نسبة عالية من البروتين تصل إلى 13% لأرتفاع نسبة الأوراق للسيقان، وتستسيغه الماشية وهو متحمل للجفاف والحرارة العالية، ويعطي ما بين 3 إلى 4 حشات، ويحتاج الفدان إلى 20 كيلو تقاوي، ويعطي إنتاجية تصل إلى 45 طن للفدان علف أخضر.

لفت إلى أنه كذلك يجرى توفير الذرة الريان وهو غزير التفريع القاعدي، وهو عالي الإستساغة، ويتمتع بنسبة عاليه من الأوراق في السيقان، ورغم أنه بطئ النمو في الحشة الأولى، إلا أنه يعوضها في الحشات التالية، حيث يتميز بسرعة النمو، ويحتاج الفدان إلى معدل تقاوي يصل لـ 25 كيلو ويعطي إنتاجية تصل إلى 50 طن علف أخضر.