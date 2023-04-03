«الإسكان» تعرض على بعثة البنك الدولي تجربة مصر في آليات التمويل مقابل تحقيق النتائج

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، بعثة البنك الدولي، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض تجربة الدولة المصرية في تنفيذ آليات التمويل مقابل تحقيق النتائج (PforR)، من خلال تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة بالمناطق الريفية، والقائم على النتائج، بمرحلتيه الأولى والثانية، بتمويل من البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكذا استعراض أوجه التعاون المستقبلي.

وشهدت الزيارة إشادة ممثلي بعثة البنك الدولي، بالإنجازات التي تم تحقيقها ببرنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة بالمناطق الريفية (SRSSP) من خلال تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة بالمناطق الريفية، وإشادة ممثلي البنك الدولي، بالتعاون المثمر مع وزارة الإسكان، ووجود استراتيجية لقطاع المرافق، وإشادة بمشروعات بتمويل من البنك الدولي تبلغ 1.15 مليار دولار أمريكي، ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة بالمناطق الريفية، في 6 محافظات (الدقهلية، الشرقية، البحيرة، دمياط، المنوفية، والغربية).