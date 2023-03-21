الكشف على 14 ألف طالب ضمن مبادرة «لمصر» من البنك التجاري الدولي وصناع الخير

نجحت مبادرة «لمصر.. نبني أجيال» لدعم صحة أطفال المدارس، التي تنفذها مؤسسة البنك التجاري الدولي، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تقديم خدماتها الطبية، لـ14437 طالبًا في 16 مدرسة ابتدائية بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثانية للمبادرة.

مبادرة «لمصر.. نبني أجيالا»

وجرى إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «لمصر.. نبني أجيال» تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وبرعاية ودعم من وزراء: التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والصحة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

ومنذ انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة وحتى الآن تم تنظيم سلسلة من القوافل جابت 16 مدرسة، وتم خلالها بجانب توقيع الكشف على طلاب هذه المدارس وعددهم 14437 تم عمل تحاليل لهذا العدد من الطلاب وكذلك صرف العلاج لعدد 8548، وتم اجراء عمليات لعدد 48 طالب وتم إجراء تحاليل إضافية لعدد 390 وتم تسليم نظارات لعدد 1571 طالبا.

وتم تنظيم القوافل الطبية بعدد من مدارس قرى مركز أبو حمص، منها مدرستي لطيف بيداروس، وبكورس وسالم الزيبق، ومحله كيل، ومدارس عمران، وكوم القناطر، وكوم صوان.

مؤسسة البنك التجارى الدولى

وقال شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجارى الدولي، أن المبادرة تأتي في إطار دور البنك التجاري الدولى في دعم خطط التنمية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بأهمية مشاركة المؤسسات الاقتصادية في تطوير الريف المصري، وتتنوع الخدمات الطبية المقدمة لتشمل جميع الأمراض والمشكلات الصحية التى تأثر على تحصيل الطالب دخل الفصل الدراسى وقبل هذا المشكلات الصحية التى تهدد حياته.

وأضاف السعيد، أن الخدمات التي يتم تقديمها تتنوع ما بين الكشف على أمراض العيون وصرف القطرات العلاجية وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية، كذلك عمل التحاليل اللازمة في مجال الانميا والسكر والعرض على أطباء الاطفال تخصصات القلب والباطنة والجلدية.

من جانبه أوضح هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير أن المرحلة الثانية من مبادرة «لمصر.. نبني أجيال»، تقدم خدماتها لطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية بمركزي ابو حمص بالبحيرة وناصر ببني سويف ، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من القوافل الطبية.

التنمية المستدامة

وقال عبدالفتاح، أن المبادرة تأتي تماشياً مع الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة وتقديم الدعم الصحي في مواجهة أكثر الأمراض انتشاراً على نطاق جغرافى واسع وهى جميع المدارس الابتدائية والإعدادية من خلال مكافحة أمراض العيون و القضاء علي مسببات العمي و الكشف عن الأنيميا والسكري والأمراض الجلدية و أمراض الصدر و أمراض القلب.