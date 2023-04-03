موعد إجازة عيد الفطر ٢٠٢٣ في مصر.. 17 يوما تفصلنا عن شوال

17 يوما تفصلنا على نهاية شهر رمضان، وتحل إجازة عيد الفطر ٢٠٢٣ في مصر والعديد من البلدان العربية، وفقًا لرؤية الهلال في آخر أيام شهر رمضان، إذ تستطلع درار الإفتاء المصرية هلال شهر شول يوم 29 رمضان، أي بعد أقل من 18 يومًا من الآن.

موعد إجازة عيد الفطر ٢٠٢٣ في مصر

وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي، موعد إجازة عيد الفطر ٢٠٢٣ في مصر، وعدد أيام الإجازة، والتي جاءت حتى الآن ووفقًا لمرصد البحوث الفلكية، الذي أوضح أنّ شهر رمضان هذا العام سيكون 29 يومًا فقط، وليس 30 مثل الأعوام الماضية، إذ بدأ يوم الخميس 23 مارس ٢٠٢٣ الماضي، وسيستمر حتى الخميس 20 أبريل الجاري، وبناء على فإن موعد إجازة عيد الفطر ٢٠٢٣ في مصر فلكيا، سيكون يوم الجمعة 21 أبرايل حتى الاثنين 24 أبريل، لجميع العاملين في الدولة، والقطاعي العام والخاص، لحين إعلان الموعد الأخير من جانب دار الإفتاء المصرية.

عدد أيام إجازة عيد الفطر ٢٠٢٣ في مصر

ووفق لأجندة العطلات الرسمية للحكومة، فإنّ عدد أيام إجازة عيد الفطر ٢٠٢٣، التي تبدأ يوم الجمعة الموافق 21 أبريل الجاري، ستكون 3 أيام فقط بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، و4 أيام بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، والقطاع العام.