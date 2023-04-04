موعد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في رمضان 2023

لاقى مسلسل عملة نادرة للفنانة نيللي كريم، نجاحًا بعد عرض الحلقات الأولى منذ بدابة السباق الرمضاني 2023 على شاشة قناة cbc، ويرغب الجمهور في معرفة موعد عرض مسلسل عملة نادرة، لاستكمال الأحداث التي تدور حول نادرة وفكرة ميراث المرأة في الصعيد ومنعهنّ من الحصول عليه، إذ تتوالى الأحداث المشوقة.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc

ويأتي عرض مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، تمام الساعة 7.30 مساءً يوميًا على قناة cbc، وتأتي مواعيد الإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا.

أحداث من مسلسل عملة نادرة

وكانت قد تضمنت الحلقات السابقة من مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، أحداثًا مشوقة من الحلقة الأولى بوقوفها أمام عبدالجبار والد زوجها الراحل، ومحاولتها في الحفاظ على ميراثها وابنها، لكنه رفض حصولها عليه إلا تحت شرط موافقتها على زواجها من ابنه الأكبر مسعود، ويتشوق الجمهور لمعرفة الخطط التي وضعتها نادرة، بعد موافقتها على شرطه.

أبطال مسلسل عملة نادرة

يُذكر أنَّ مسلسل عملة نادرة، هو من بطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد كبير من النجوم، جاء أبرزهم، جمال سليمان، وكمال أبورية، وجومانا مراد، ومحمد لطفي، ورمزي العدل، ومريم الخشت، وأحمد عيد، وفريدة سيف النصر، ونهى صالح، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وندى موسى، وعلي الطيب، وهشام عاشور، وكريم عبدالعاطي.