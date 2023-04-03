سر لافتة «الفرانكو» في شوارع سوهاج.. مصدر بالمحافظة: مجاملة للمقاول

جدل كبير أثارته صورة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي للافتة طريق توضح الاتجاهات بمدينة سوهاج، مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، وتضم أسماء شوارع سوهاج وأخميم، غير أن الترجمة الإنجليزية ماهى إلا إعادة كتابة الكلمات العربية بحروف إنجليزية، فظهرت وكأنها لافتة طريق كتبت بالعربية و«الفرانكو».

محتوى لافتة سوهاج

وضمت اللافتة كلمات «ديوان عام محافظة سوهاج»، و«مدينة ناصر»، و«مدينة سوهاج» و«مطار سوهاج الدولي»، و«جامعة سوهاج الجديدة»، و«مدينة سوهاج الجديدة» و«الصحراوى الغربي»، وذيلت اللافتة الطريق بـ«مديرية الطرق بسوهاج» باللغة العربية، وأسفل كل كلمة إعادة لنفس المنطوق العربي بالحروف الإنجليزية.

مكان لافتة سوهاج

تكهنات كثيرة دارت مكان اللافتة، حتى أن البعض اعتقد أن اللافتة مصنوعة ببرامج الصور وغير صحيحة، فعلق شخص قائلا «مستحيل سوهاج مفيهاش مترجم للدرجة دي»، خاصة أن المعالم التي تشير لها اللافتة من أبرز ما تحويه مدينة سوهاج، خاصة وقوعها على طريق مدينة أخميم الأثرية.

حقيقة لافتة سوهاج

وكشف مصدر في محافظة سوهاج لـ«الوطن» حقيقة لافتة «الفرانكو»، وقال إنها حقيقية تماما بنفس طريقة الكتابة والصورة ولا تحريف بها، مؤكدا أنها توجد على طريق «أخميم- سوهاج»، وتحديدأ عند «صينية أخميم»، والطريق تحت التجديد بجهاز تعمير وسط وجنوب الصعيد، وأن أحد المواطنين أراد مجاملة المقاول فأهدى له اللافتة لوضعها على الطريق لحين الانتهاء من العمل بالطريق وتسليمه.

إزالة لافتة الطريق

وأضاف المصدر، أنه فور انتشار الصورة تم إزالتها فورا، موضحا أنه يوجد أكثر من جهة ولجنة مختصة بمراجعة لافتات الطريق لغويا باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك قبل اعتمادها من هيئة الطرق.