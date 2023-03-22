حنان مطاوع: «والدتي تعيش معي وأسرتي كلها في خدمتها»

هنأت الفنانة حنان مطاوع كل سيدة مصرية وعربية بمناسبة عيد الأم، ووجهت رسالة لوالدتها الفنانة سهير المرشدي، لافتة إلى أنها تعتبر أهم وأول صديقة لها في الحياة، وأول حب أيضًا.

وأضافت «مطاوع» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج «بحب الإذاعة» على راديو «نجوم أف أم»: «ماما أهم اهتماماتي ومسؤولياتي»، لافتة إلى أن فرحتها مكتملة منذ 3 سنوات بعد أن انتقلت والدتها الفنانة سهير المرشدي للعيش معها، وهي سعيدة بذلك.

وكشفت أن والدتها كانت تعيش بمنطقة أخرى، ثم انتقلت لنفس العمارة التي تعيش بها ولكن في شقة مختلفة، إلا أنها رفضت ذلك وأصرت أن تعيش معها والدتها في نفس الشقة.

وقالت حنان مطاوع: «عايزة أبقى حاسة أن نفسها معايا، وبناكل سوا واي حاجة سوا، وأي حاجة تطلبها ابقى أنا وزوجي وبنتي في خدمتها وتحت أمرها».

وعن علاقاتها بابنتها تحدثت حنان مطاوع «بنتي واكلة دماغي خالص، بحس أن حياتي أبتدت معاها، ويم ميلادها ده أكتشفت أنه يوم ميلادي أنا، مش يوم ميلادها هي».

حنان مطاوع: الأمومة خلتني أكتشف نفسي من جديد

وتابعت الفنانة حنان مطاوع، أنها تولدت لديها شعور بأن الحياة أكتملت وازدادت معنى وقيمة عندما أنجبن «أماليا» ربنا يبارك في عمرها، لافتة إلى أنها بإنجابها لطفلتها أكتشفت نفسها من جديد وأمومتها، وأعادت إكتشاف نفسها مع أبنتها.

وصفت الفنانة حنان مطاوع أن فترات بقائها بعملها أوقات طويلة بعيدة عن أبنتها بـ «العذاب»، فعلى الرغم من أنها تقوم بمهنة تحبها وتحترمها وتشبع اشياء داخلها، إلا أنها تشعر بصراع مرير بترك أبنتها والنزول للعمل.

واستطردت: «أصعب وقت وأنا نازلة الشغل، ولازم يخبونا من بعض، برغم أن أنا بحاول نبقى أصدقاء وأوقولها حبيبتي أنا رايحة الشغل زي ما أنتي بتروحي الحضانة، لكن هي مش متقبلة خالص، أي حد ممكن ينزل إلا أنا بالنسبة لها، أنا لازم أفضل»، وأكملت «حنان»: أنا بشتغل 3 شهور في السنة وبقعد السنة كلها مش بتحرك من جنبها.

حنان مطاوع: أنا وبنتي أماليا زي «العشاق»

وتابعت الفنانة حنان مطاوع عن لحظات تركها لأبنتها للنزول لعملها: «بتبقى مأساة، وطول ما أنا قاعدة بالتصوير لازم أفضل أفتح صورها، واتفرج على الفيديوهات بتاعتها زي العشاق»، كاشفة عن أنها تهتم وتراعي أبنتها بنفسها وتقوم بتحضير أكلها والوجبات الخفيفة لها التي تأخذها للحضانة، وتقوم بمتابعتها خطوة بخطوة.