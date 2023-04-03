«زراعة النواب» توصي بتنفيذ قرار الري للحفاظ على 450 فدانا بالبحيرة

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات في قطاعي الزراعة والري.

وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، أهمية ما شهدته البلاد خلال الفترة الأخيرة من مشروعات قومية في قطاعي الزراعة والري، بتوجيهات القيادة السياسية، إذ حققت طفرة تنموية؛ الأمر الذي أصبح له نتيجة وعائد ملموس على أرض الواقع سواء بقطاع الري مثل القضاء على مشكلات مثل عدم وصول مياه الري إلى أجزاء من الأراضي، بالإضافة إلى مشروعات التوسع الزراعي التي تساعد البلاد على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

الحصري: المشروعات القومية تحقق طفرة تنموية

وأكد الحصري، حرص اللجنة على مناقشة المشكلات التي تعوق تحقيق خطة واستراتيجية الدولة في قطاعي الزراعة والري.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي عبدالوهاب أبو خشيم بشأن تعرض أكثر من 450 فدانًا بمركز أبو المطامير محافظة البحيرة للبوار بسبب إهمال مسؤولي الصرف الزراعي والإدارة الزراعية في صيانة المصارف.

وقال النائب حمدي أبو خشيم، إن تلك المشكلة متشابكة بين الأهالي والتنفيذين.

وأوضح أن هذه المساحة البالغة 450 فدانا أرض سمراء من أجود أراضي الزراعة، إلا أن الأهالي قاموا ببناء منازل بالمخالفة للقانون في نهاية مجاري الصرف، ما أدى إلى انسداد تلك المجاري التي تصرف فيها الأرض الزراعية، وأصبحت تلك الأراضي متأثرة سلبيا من مياه الصرف الزراعي، مشيرا إلى وجود شبهات تواطؤ من جانب المحليات في شأن السماح للمواطنين بالبناء المخالف.

تحرير محاضر للمخالفين

وأعلن رئيس مجلس مدينة أبو المطامير بالبحيرة، تحرير محاضر للمخالفين، وأوصت اللجنة بتنفيذ قرار التمكين الصادر من وزارة الري بغلق كل فتحات الصرف الصحي على المصرف والإسراع في تطوير المصرف لمنع انسداد المياه والحد من التأثير السلبي والإضرار بالأرض الزراعية للحفاظ على مساحة الـ 450 فدانا.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عبدالوهاب عيسى، بشأن المطالبة بتدبيش جسور ترعة «بحر كفور الغاب» ضمن مبادرة حياة كريمة في ظل تعرض الطريقين المجاورين للترعة لانهيارات بالتربة حفاظا على حياة المواطنين.

وأكد ممثل الطرق، أن هناك أعمال رصف تتم حاليا للطريقين، وعقب انتهاء الرصف وباقي المرافق بالطريق سيتم تدبيش تلك الانهيارات.

وأوصحت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بالإسراع في رصف الطريق الموازي للترعة بعد انتهاء المرافق، على أن يتم تدبيش المناطق المعرضة للانهيار وتمثل ضررا للمواطنين.

فيما أجلت اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام ياسين بشأن خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو زيادة المساحات المنزرعة من النباتات الطبية والعطرية في ظل تزايد الطلب العالمي عليها لإنتاج دواء أمن، وكذلك أجلت مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة فاطمة سليم بشأن المطالبة بإعادة هيكلة مديريات الزراعة بالمحافظات لدعم القطاع الزراعي وتوفير برامج المكافحة والإرشاد الزراعي تماشيا مع خطوات الدولة للتحول الرقمي.