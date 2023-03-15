النائب هشام الحصري: المشروعات القومية ساعدت على زيادة حجم الإنتاج الزراعي

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية المشروعات القومية التي تشهدها البلاد في قطاع الزراعة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنها ساعدت البلاد في زيادة حجم إنتاجها الزراعي، لاسيما من المحاصيل الاستراتيجية، ما ساعد البلاد في مواجهة أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، في ظل معاناة عديد من الدول بسبب مرورها بأزمات غذاء.

وأشاد الحصري، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، بافتتاح الرئيس السيسي اليوم لمجمع مصانع الأسمدة الآزوتية بالعين السخنة، مشيرا إلى أن ذلك استكمال للإنجازات التي تشهدها البلاد في القطاع الزراعى.

لجنة الزراعة بمجلس النواب

وأضاف رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن التوسع في صناعة الأسمدة، يساعد في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وزيادة حجم التصدير، بالإضافة إلى زيادة حجم النمو الاقتصادى بالبلاد.

وأكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن مشروعات التوسع الزراعي، تساعد البلاد في تحقيق المستهدف من المحاصيل الاستراتيجية، لاسيما في ظل تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية، مثمنا إعلان الرئيس السيسى عن أن الأسعار المعلنة للمحاصيل هي أسعار ضمان للمحاصيل مثل القمح والذرة الصفراء وفول الصويا، وأنه سيكون هناك زيادة في الأسعار وفقا للأسعار العالمية، متابعا أن ذلك يشجع المزارعين على التوسع في المخاصيل الاستراتيجية.

المحاصيل الزراعية

و أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الحكومة اتفقت على إعلان أسعار ضمان لبعض المحاصيل الزراعية، قائلا: «إحنا كحكومة اتفقنا على إن نعمل إعلان أسعار ضمان لـ 4 سلع، القمح والذرة والفول الصويا وعباد الشمس، ولذلك بطمن الناس، والضمان يعني الحد الأدنى للدفع.. لو السعر العالمي أكثر هندفع أكثر.. لو القمح تعاقدنا على رقم.. ده الحد الأدنى.. طب زاد القمح هنشتري بالسعر وقت الحصاد.. بأكد على النقطة دي لكل القمح والذرة والفول الصويا وعباد الشمس».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة: «بقول للفلاحين والمزراعين، الأرض اللي معاكم غالية جدا جدا جدا جدا استفيدوا منها، بدل التعدي عليها.. العالم كله عنده مشكلة في الإنتاج الزراعي والطلب بيزيد علشان النمو السكاني، أرجو أن نخلي بالنا ونخدم عليها علشان تجيب خير الفترة الجاية».