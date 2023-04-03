الإسكان الاجتماعي: دفع جدية حجز «سكن لكل المصريين» مستمر حتى 13 أبريل

يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عملية تسجيل المواطنين لطلباتهم وسداد مقدم جدية الحجز فيما يخص الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد «سكن كل المصريين 4» حتى يوم الخميس 13 من شهر أبريل الجاري 2023، على أن يتم فتح باب حجز الوحدات إلكترونيًا خلال الفترة من الأحد 30 أبريل، إلى الخميس 4 من شهر مايو المقبل.

القاهرة الجديدة هي الأكثر إقبالًا

وكشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد أن إجمالي عدد المواطنين الذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز بلغ 2300 مواطن، وبلغ إجمالي عدد المواطنين الذين قاموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري 1340 مواطنا حتى الآن، لافتة إلى أن مدينة القاهرة الجديدة هي الأكثر إقبالًا بين المدن المطروحة، مؤكدة أنه يجب على المواطنين استكمال إجراءاتهم عبر الموقع الإلكتروني ورفع المستندات الموضحة في كراسة الشروط بصيغة ملف PDF مضغوط بحيث لا تزيد مساحته عن 2 جيجا.

التخصيص بأسبقية الحجز إلكترونيًا

وأكدت أن الموقع الإلكتروني للصندوق يعمل بكفاءة، ويمكن للمواطنين الدخول إليه في أي وقت على مدار الأسبوع وتحميل كراسة الشروط الخاصة بالإعلان، موضحة أن التخصيص بأسبقية الحجز إلكترونيًا، وأنه سوف يتم تطبيق نظام الأولوية، حيث تكون الأولوية في حجز الوحدات للعملاء المتقدمين سابقًا بإعلانات الصندوق على نفس المدن المطروحة بالإعلان الحالي، بشرط عدم سحب مبلغ مقدم جدية الحجز السابق وعدم التخصيص والاستفادة بوحدة سكنية في الإعلانات السابقة.

طرق الاستفسار عن شقق الإسكان

وأضافت أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من هنــا، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن / مديريات الإسكان.