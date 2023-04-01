رئيس «الإسكان الاجتماعي» تتابع نسب إنجاز مشروعات حدائق العاصمة

قامت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات السكنية الجاري تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، في إطار دفع العمل بالمشروعات وتنفيذ خٌطة الدولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين.

تسليم الوحدات لمستحقيها في المواعيد المقررة

وتابعت مي عبد الحميد، خلال الجولة، نسب إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، والمشروعات الخدمية وأعمال تنسيق الموقع والزراعة بنطاق العمارات، كما تفقدت نماذج تشطيب الوحدات السكنية، مؤكدة على دفع العمل بالمشروعات الجارية وتذليل أي عقبات إن وجدت، لتسليم الوحدات لمستحقيها في المواعيد المقررة.

وأشادت بمستوى الأعمال الإنشائية وجودة التشطيبات، موجهة بِحثِّ الشركات على ضرورة إنهاء تلك المشروعات في المواعيد المحددة وطبقاً للبرامج الزمنية وتنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

ربط الطريق المؤدي إلى مدينة حدائق العاصمة مع طريق الروبيكي

جاءت الجولة بحضور المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز المدينة، ومسؤولي الجهاز والمشروعات.

وفي ذات السياق، تفقد رئيس جهاز المدينة، أعمال الانتهاء من ربط الطريق المؤدي إلى مدينة حدائق العاصمة مع طريق الروبيكي الرئيسي لتيسير حركة الدخول إلى المدينة، إذ جرى الانتهاء من أعمال تنفيذ طبقة الأسفلت، بجانب تفقد بعض الوحدات السكنية للاطلاع على مستوى التشطيب وجودته.