طلاب من أجل مصر بجامعة المنصورة توزع 3500 كرتونة مواد غذائية على المستحقين

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة المنصورة، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة فعالية كبرى لتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان المبارك، وتم توزيع 3500 كرتونة مواد غذائية بمختلف المناطق بمحافظة الدقهلية.

حضر علمية التوزيع كل من الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة، الدكتور محمد صبري سرايا منسق الأنشطة الطلابية ورائد أسرة طلاب من أجل مصر، الدكتور أحمد محمود الجعيدي رائد مساعد أسرة طلاب من أجل مصر، ومنسقي الأنشطة الطلابية، وأحمد العشري مدير إدارة رعاية الطلاب.

توزيع كراتين المواد الغذائية

وقال الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، في بيان صحفي، إن الجامعة جهزت كراتين طلاب الخير في شهر الخير تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتوزيع عدد من كراتين المواد الغذائية، خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد «خاطر» على أهمية دعم الأسر الأكثر احتياجا وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.