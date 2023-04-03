لقاء الأخوة في جدة.. السيسي وبن سلمان يتوافقان على تطوير العلاقات وتعزيز التعاون

اتفق الرئيس عبدالفتاح السيسى، والأمير محمد بن سلمان، ولى عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تطوير العلاقات الأخوية، بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك فى جميع المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. جاء ذلك فى إطار زيارة أخوية أجراها الرئيس السيسى، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، مساء أمس ، والتى استمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس، والتقى خلالها بالأمير محمد بن سلمان.

وقال المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الزعيمين أشادا بالعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة التى تربط بين البلدين على جميع المستويات، مشيراً إلى أهمية الزيارة فى مواصلة تطوير هذه العلاقات الأخوية، والحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك فى جميع المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتشاور تجاه التطورات والقضايا الإقليمية والدولية.

بحث تطورات القضايا الإقليمية والدولية.. وصحف المملكة تسلط الضوء على المباحثات الأخوية في «جدة»

وأعرب الرئيس السيسى، فى منشور عبر الحساب الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى، عن سعادته بلقاء ولى العهد السعودى، قائلاً: «إننى إذ أعبر عن امتنانى وتقديرى لحُسن الاستقبال والضيافة، أؤكد على عُمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وأتطلع لتنميتها وتعزيزها فى كافة المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا، وتطلعات شعوبنا العظيمة».

من جانبها، سلطت الصحف السعودية، اليوم، الضوء على زيارة الرئيس السيسى إلى مدينة جدة، واللقاء الأخوى مع الأمير محمد بن سلمان، وفقاً للصحف السعودية، تم خلال اللقاء الأخوى استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره فى مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرضت صحيفة «الرياض» تفاصيل الزيارة إلى السعودية، واللقاء الثنائى لولى العهد السعودى مع الرئيس السيسى، وتناولت صحيفة «سبق» تفاصيل المباحثات الثنائية بين الزعيمين، كما سلطت صحيفة «عكاظ» ووكالة الأنباء السعودية «واس»، الضوء على تفاصيل الزيارة، حيث غادر الرئيس السيسى جدة بعد انتهاء المباحثات المشتركة، وكان فى وداعه بالمطار الأمير محمد بن سلمان وعدد من المسئولين السعوديين.

هاشتاج «لن ترونا إلا معاً» يتصدر «تويتر»

وأبدى السعوديون حفاوة كبيرة بزيارة الرئيس السيسى إلى المملكة، وتصدر هاشتاج «لن ترونا إلا معاً» موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، مشيدين بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين قيادة وحكومة وشعباً، كما حرص النشطاء على «تويتر» من مصر والسعودية، على نشر صور حفاوة استقبال الأمير محمد بن سلمان للرئيس السيسى فى مطار الملك عبدالعزيز فى جدة، وصور أعلام البلدين.

وكتب عدد من مستخدمى تويتر السعوديين: «أهلاً وسهلاً بفخامة الرئيس السيسى فى بلده السعودية.. لقاء الأخوة فى جدة.. مصر والسعودية.. إيد واحدة»، وكتبت حسابات أخرى: «الله يديمهما مصر والسعودية أشقاء وأهلاً تجمعنا روابط التاريخ والدين».