تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة.. نشاط للرياح وشبورة مائية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، إذ يكون طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد دافئ على السواحل الشمالية الغربية، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

توقعات طقس الثلاثاء 4 أبريل 2023

يكون توقعات طقس الثلاثاء 4 أبريل 2023، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

توقعات طقس الأربعاء 5 أبريل 2023

تشهد توقعات طقس الأربعاء 6 أبريل 2023، شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

توقعات طقس الخميس 6 أبريل 2023

يكون توقعات حالة الطقس الخميس 6 أبريل 2023، شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الثلاثاء 4 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.

درجات الحرارة الأربعاء 5 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 17.

درجات الحرارة الخميس 6 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.