بعد تحذير «الأرصاد».. نصائح للتعامل مع الرياح المثيرة للرمال والأتربة

يشهد طقس اليوم اضطرابا في الأحوال الجوية، حيث ترتفع درجات الحرارة، مصحوبة بأتربة عالقة نهارًا، ونشاط لحركة الرياح والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية، فضلًا عن امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

ووجّهت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عدة رسائل تحذيرية للمواطنين أبرزها:

- القيادة الهادئة والحذرة للسائقين على الطرقات خلال فترة العاصفة تجنبًا للتعرض لحوادث

- ارتداء الكمامات أثناء الخروج خاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

- تجنب خروج كبار السن والأطفال خاصة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية من المنازل إلا للضرورة.