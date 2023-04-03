مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوي

لقي شخصان مصرعهما في حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوي دائرة القسم، وجرى نقل الجثامين إلى المستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من العقيد تامر صالح مفتش المباحث، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفين.

على الفور انتقل المقدم أحمد عكاشة رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث، وجرى فرض كرديون أمني لعودة السير المروري بسلاسة.

انتقال وفحص قوات الشرطة

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة ملاكي يقودها عامل 30 سنة، وبصحبته صديقه 36 سنة، مقيم في قليوب، اصطدم السيارة التي كانوا يستقلونها بأحد اللوادر المتوقفة على جانب الطريق، ما أدى إلى مصرعها في الحال.

نقلت الجثامين إلى مشرحة مستشفى الوردان، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.