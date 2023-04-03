دعاء الليلة الثالثة عشرة من رمضان.. اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي فِيهِ مِنَ الدَّنَسِ وَالْأَقْذَار

يحرص المسلمون طوال ليالي رمضان على ترديد الأدعية وقيام الليل، وذلك باعتبار شهر رمضان الكريم فرصة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وبدأ البعض يتساءل خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن دعاء الليلة الثالثة عشرة من رمضان بهدف ترديده طوال الليلة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، دعاء الليلة الثالثة عشرة من رمضان وفقا لما أعلنته وزارة الأوقاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي جاء كالتالي:

دعاء الليلة الثالثة عشرة من رمضان

«عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي فِيهِ مِنَ الدَّنَسِ وَالْأَقْذَارِ، وَصَبِّرْنِي عَلَى كَائِنَاتِ الْأَقْدَارِ، وَوَفِّقْنِي لِلتُّقَى وَصُحْبَةِ الْأَبْرَارِ، بِعَوْنِكَ يَا قُرَّةَ عَيْنِ الْمَسَاكِينِ».

«إلهي.. ارْفَعْ الغِشاوةَ عن أعينِ مَنْ وَحَّدَك، وأزِلْ صَدَأَ قلوبِ مَنْ أحَبَّ نَبِيَّك.. واهْدِ نفوسَ مَنْ غَفَلَ عنكَ بِمَا هَدَيْتَ بِهِ أرْوَاحَ مَنْ عَرَفَك.. فَيُدْرِكَ أهْلُ الغفلةِ أنَّهم كانوا في عذابٍ بِبُعْدِهِم عَنْكَ وبِبُغْضِهِم لِأوْلِيَائِك.. بِحَقِّ قَوْلِكَ: (هَٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)».

عَامِلْنَا برحمتك فيما استجلبنا به غضبَك

«إلهي.. إنَّا نُوقِنُ أَنَّ رحمتَك سَبَقَتْ غَضَبَك، وأَنَّ إحسانَكَ فوقَ عَدْلِكَ، ولعَلَّ ما يحدُث بنا هذه الأيام هو من جَرَّاءِ ذُنُوبِنَا، فَعَامِلْنَا برحمتك فيما استجلبنا به غضبَك، وبإحسانك فيما اقتضى عَدْلَك، فإنَّا عبيدُ إحسانٍ وَلَسْنَا عبيدَ امتحان.. بِسِرِّ قَوْلِكَ: (إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ)».