أشار الدكتور أحمد معوض من علماء الأزهر الشريف، إلى مقولة شهيرة بين قرّاء القرآن الكريم على مستوى العالم كله وهي أن القرآن الكريم نزل بمكة وقُرئ بمصر لأنه عبر التاريخ الإسلامي وجد قراء ومقرئين بلغوا غاية الشهرة في مصر، مشيرا إلى أن سفراء دولة التلاوة المصرية يحيون ليالي شهر رمضان بمختلف دول العالم.

أول إذاعة للقرآن الكريم على مستوى العالم

وأضاف «معوض»، في حوار على شاشة «النيل للأخبار»، أن العصر الحديث أكد هذه المقولة أكثر وأكثر، إذ أن أول إذاعة للقرآن الكريم على مستوى العالم كله، كانت إذاعة القرآن الكريم في مصر، ومن خلال هذه الإذاعة انتشرت إذاعات القرآن الكريم على مستوى العالم، استلهامًا من التجربة المصرية.

أول تسجيل مرتل ومجود بالعالم ظهر بمصر

وتابع الدكتور أحمد معوض من علماء الأزهر الشريف أن أول تسجيل مرتل للقرآن الكريم كان هنا في مصر، وأول تسجيل مجود للقرآن كان بمصر، فمصر كانت ولازالت وستظل بإذن الله هي الرائدة بهذا المجال.

أنواع قراءة القرآن الكريم

وفرق معوض بين أنواع قراءة القرآن الكريم، إذ أن قراءة القرآن الكريم على 3 مراتب، القراءة الأولى قراءة سريعة وتسمى الحدر، وهي قراءة الإنسان مع نفسه أو يراجع ويسمع، وقراءة متوسطة وتسمى الترتيل، وقراءة بها طمأنينة وتحقيق بطيء في الأداء وتسمى تجويدا، كاشفًا عن أن مصر رائدة بفضل الله سبحانه وتعالى في الأنواع الـ 3، فالعالم كله لايزال يستمع ويتعلم للشيخ الحصري فهو رائد التلاوة المرتلة وكذلك الشيخ المنشاوي والشيخ البنا والشيخ مصطفى إسماعيل، فهم أعلام ليس في مصر بل على مستوى العالم.