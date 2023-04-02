محافظ القليوبية يفتتح معرضا جديدا لـ«أهلا رمضان» في بنها

افتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، معرض «أهلا رمضان» لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، أمام قرية ميت عاصم التابعة لمركز ومدينة بنها على طريق مصر اسكندرية الزراعي، والذي جرى تنفيذه بالتنسيق والتعاون بين المحافظة ومديرية التموين بالقليوبية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وكبار التجار.

توفير السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية

وترتفع أعداد معارض أهلا رمضان بالقليوبية إلى 10 منافذ، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتوسع في إقامة المعارض لتوفير السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

توفير مستلزمات شهر رمضان المُعظم

وتفقد محافظ القليوبية منتجات المعرض الذي تبلُغ مساحته 700 متر مربع، ويضُم سلع الأرز، و سكر، ومكرونة، و زيت، عدس، وفول، وسمن، ودجاج مجمد ، ولحوم، ودقيق، وألبان، ومنظفات، ومعلبات، ومستلزمات شهر رمضان المُعظم غيرها من المنتجات الضرورية المهمة.

كما تفقد أيضا مخزن السلع الغذائية خلف المعرض، وذلك لخدمة المعرض بالكامل وتوريد من خلاله نواقص المعرض أولاً بأول.

جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة

وحرص على الإطلاع بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق، موجها بالتنسيق لدعم المنفذ لتلبية الاحتياجات بصفة مستمرة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى أهمية إستمرار جهود ضبط الأسعار لمحاربة الغش التجاري ومنع إحتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار، علاوة على التنسيق بين كل الأجهزة المعنية لتلبية متطلبات المواطنين وإحتياجاتهم من السلع الغذائية خلال شهر رمضان المُعظم وحتى بعد عيد الفطر المبارك.

وأوضح المحافظ أن جميع معارض أهلاً رمضان تشهد إشرافا متكاملاً من أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية المعنية كالصحة والطب البيطري والتموين، وفق ضوابط ترتكز على تنفيذ الإشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية، موجهاً بتكثيف المتابعة الدورية من الأجهزة الرقابية والتفتيشية للتأكُد من جودة السلع والمنتجات ومطابقتها للمواصفات، والالتزام بالأسعار المُعلن عنها ووضع لافتات بأسعار السلع.

وأشار إلى أهمية تجاوب وتعاون المواطنين في الإبلاغ عن محاولات إحتكار السلع أو أي زيادة في الأسعار من خلال الأرقام 0132212447/ 0133212466 أو عبر رسائل واتس آب على الرقم 01119992624، وذلك على مدار الـ24 ساعة.