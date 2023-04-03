ملخص الحلقة 12 من مسلسل جميلة.. سوسن بدر ترفض مساعدة زوج ابنتها

جاء في ملخص الحلقة 12 من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، رفض شهيرة والدة جميلة وتقوم بدورها سوسن بدر، فكرة البيان الذي أعده شريف زوج ابنتها آية ويقوم بدوره هشام إسماعيل، بشأن تكذيب الفيديو المسرب عبر السوشيال ميديا الذي يجمعها وحبيبها طارق نصر ويقوم بدوره سامح الصريطي، والذي نشرته زوجته انتقامًا منهما بسبب علاقتهما وتطليقه لها.

ملخص الحلقة 12 من مسلسل جميلة

وبحسب ملخص الحلقة 12 من مسلسل جميلة، يعرض شريف على والدة جميلة، فيديو مزور يظهر فيه رجلًا وزوجته يدعيان أنهما يعملان لصالح شخص ما، طلب منهما تصوير شهيرة داخل منزلها عن طريق إحدى الخادمات، وتم استغلال هذا الفيديو من خلال تزويره ونشره عبر السوشيال ميديا.

أحداث مسلسل جميلة

خلال أحداث الحلقة 12 من مسلسل جميلة، ترفض شهيرة والدة جميلة، اقتراح شريف والفيديو الذي عرضه عليها، وتأكيدها أن مباحث الإنترنت ستبحث عن الرجل والمرأة اللذان ظهرا في الفيديو، فضلًا عن تحذير زوجة طارق نصار، أنهما في حال تكذيب الفيديو وعلاقتهما سترد بشكل أقوى.

أزمات جميلة

تطلب شهيرة والدة جميلة من شريف تهدئة الأمور مع جميلة، ويقسم لها أنه ليس له علاق بحريق سيارة زياد، وأن زياد وجميلة يفتعلان ذلك من أجل الاستيلاء على الميراث، وتطلب شهيرة من شريف إعادة ممتلكات ابنتها آية التي استولى عليها بموجب التوكيل الذي حررته له.