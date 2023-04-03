3 شهادات ادخار بأعلى فائدة في مصر خلال 24 ساعة.. فائدة تصل لـ22%
كتب:
مارينا رؤوف
10:28 م | الإثنين 03 أبريل 2023
نقود - أرشيفية
خلال الساعات الماضية أعلنت 3 بنوك طرح شهادات ادخار جديدة تعد هي الأعلى من ناحية العائد وأكبرها في السوق المصري مقارنة بالشهادات الأخرى، وتصل قيمة الفائدة إلى 22%.
وتستعرض الوطن في السطور التالية تفاصيل 3 شهادات ادخار بأعلى فائدة في مصر:
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتنوع من البنك الأهلي المصري
- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- المدة 3 سنوات.
- سعر العائد 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة.
- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك.
- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
- يمكن استردادها قبل نهاية المدة، وفقًا للقواعد والشروط المعلنة في البنك.
شهادة ابن مصر ذات العائد المتدرج الجديدة من بنك مصر
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
نوع العائد متدرج
دورية صرف العائد شهرياً.
معدل العائد على الشهادة، في السنة الأولى 22%، والسنة الثانية 18%، وفي السنة الثالثة 16%.
شهادة الادخار الثلاثية Wealth الجديدة من بنك التجاري الدولي CIB
- مدة الشهادة 3 سنوات.
نوع العائد ثابت طوال مدة الشهادة وهي 3 سنوات.
- الحد الأدنى للشراء 3 ملايين جنيه مصري ومضاعفات الألف جنيه مصري.
- دورية صرف العائد شهري.
- سعر العائد على الشهادة 22 % يُصرف شهرياً.