3 شهادات ادخار بأعلى فائدة في مصر خلال 24 ساعة.. فائدة تصل لـ22%

خلال الساعات الماضية أعلنت 3 بنوك طرح شهادات ادخار جديدة تعد هي الأعلى من ناحية العائد وأكبرها في السوق المصري مقارنة بالشهادات الأخرى، وتصل قيمة الفائدة إلى 22%.

وتستعرض الوطن في السطور التالية تفاصيل 3 شهادات ادخار بأعلى فائدة في مصر:

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتنوع من البنك الأهلي المصري

- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- المدة 3 سنوات.

- سعر العائد 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة، وفقًا للقواعد والشروط المعلنة في البنك.

شهادة ابن مصر ذات العائد المتدرج الجديدة من بنك مصر

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

نوع العائد متدرج

دورية صرف العائد شهرياً.

معدل العائد على الشهادة، في السنة الأولى 22%، والسنة الثانية 18%، وفي السنة الثالثة 16%.

شهادة الادخار الثلاثية Wealth الجديدة من بنك التجاري الدولي CIB

- مدة الشهادة 3 سنوات.

نوع العائد ثابت طوال مدة الشهادة وهي 3 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء 3 ملايين جنيه مصري ومضاعفات الألف جنيه مصري.

- دورية صرف العائد شهري.

- سعر العائد على الشهادة 22 % يُصرف شهرياً.