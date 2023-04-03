إصابة شخصين في تصادم سيارة ودراجة نارية على طريق «طنطا - المحلة»

أصيب شخصان بكدمات وسحجات وكسور متفرقة وجروح متفرقة، نتيجة تصادم سيارة بدراجة نارية «موتوسيكل» على طريق «طنطا - المحلة» أمام قرية شبشير الحصة، بدائرة مركز شرطة طنطا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

إخطار بتصادم سيارة وموتوسيكل

تلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بمدينة طنطا، بلاغاً من الأهالي يفيد بإصابة شخصين بإصابات مختلفة ومتفرقة في أنحاء الجسد، نتيجة تصادم سيارة بدارجة نارية موتوسيكل على طريق «طنطا - المحلة» أمام قرية شبشير الحصة بدائرة مركز شرطة طنطا.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبين إصابة جودة أحمد النحاس، وييلغ من العمر 24 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات، ومحمد السيد عيسى، وييلغ من العمر 22 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة، إثر تصادم سيارة بدارجة نارية موتوسيكل على طريق «طنطا - المحلة» أمام قرية شبشير الحصة، بدائرة مركز شرطة طنطا.

رفع آثار الحادث

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي بطنطا لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، ورفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.