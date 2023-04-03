الكشكي: أصعب مراحل الحوار الوطني مرت.. والجلسات تبدأ بالاختلاف وتنتهي بالتوافق

قال جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن المراحل الأصعب فى الحوار الوطنى هى التى مرت، لأنه من أصعب المراحل فى أى عمل هى مراحل التأسيس والتجهيز، وتأخذ وقتاً طويلاً جداً، وهى كانت الأصعب، الحقيقة، خاصة أن تلك المبادرة هى الأولى فى تاريخ مصر الحديث، وشركاء الأطراف كلها الموجودة على طاولة مجلس الأمناء.

الحوار الوطني

وأضاف الكشكي، خلال ندوة عقدتها «الوطن» مع عدد من مجلس أمناء الحوار الوطني أنه لم يسبق لهم الالتحام بشكل عملى فى صناعة شىء مشترك، وهذا أمر أخذ وقتاً، وكذلك تبادل وجهات النظر والثقة بين الأطراف كان أمراً يحتاج إلى وقت، مشيرا الى انهم أيضاً بصدد حوار وطنى من حيث المضمون والعمق، وليس من حيث الشكل، ولذلك قد يرى البعض أن هناك بطئا، لكن هذا البطء يتماشى مع أهمية ومحتوى الحوار الوطنى، فعندما نتحدث عن جلسات تتراوح بين 7 أو 8 ساعات فى الجلسة الواحدة، ونجد اختلافاً تبدأ به الجلسات وتنتهى بتوافق، فهذا مكسب، وهذا الحوار جاء فى توقيت خرائط العالم كله تتغير فيه، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتداعيات وكل هذا جاء فى ظل العمل فى الحوار الوطنى، لذلك مجلس الأمناء يبحث عن المشتركات برصانة وحكمة ورشد، لأنك تسير فى هذا التوقيت بسرعة شديدة، لذلك هذا يستوجب حكمة شديدة جداً من قيادة مجلس الأمناء، وهذا دور يؤديه مجلس الأمناء، وعلى رأسهم المنسق العام الأستاذ ضياء رشوان، والأمين العام المستشار محمود فوزى اللذان يؤديانه بمهارة عالية جداً.

الأحزاب السياسية

وتابع: وهذا التباعد القديم مع التقارب الحديث الذى خلقه مجلس الأمناء قادنا إلى توافق مهم جداً حول 84 موضوعاً، فمثلاً قصة الإفراجات أنا شخصياً لا أرغب ولا أفضل أن يكون هناك سجين خلف القضبان، ولكن أيضاً لا يجب اختصار الحوار الوطنى فى هذا الملف، لأن لدينا ملفات مهمة جداً اقتصادية وسياسية واجتماعية جداً، لذلك علينا جميعاً كل الأطراف المشاركة أن يكون لدينا الإرادة الحقيقية فى إنجاح هذه المهمة دون توقف، ربما تقابلنا بعض المطبات، لكن علينا العبور من هذه المطبات ثم نجلس ونتفاوض لإكمال الحوار، ولا يوقف مسيرة الحوار أى شىء على الإطلاق، وبالتالى هنا الإرادة إذا توافرت لدى كل الأطراف السياسية، سواء الحركة المدنية أو الأحزاب السياسية أو الأطراف الأخرى التى تصل إلى 60% منهم لم يكن ممثلاً فى المجالس النيابية أو مجلس الشيوخ.