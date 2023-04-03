إصابة 7 أشخاص في تصادم «توك توك» وعربة كارو بالمحلة.. «أسماء»

أصيب 7 أشخاص بكدمات وكسور وجروح وسحجات متفرقة، إثر تصادم دراجة نارية «توك توك» مع عربة كارو أمام قرية الكمالية، التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة 7 أشخاص في حادث

واستقبل مستشفى المحلة العام 7 مصابين نتيجة حادث تصادم على طريق قرية الكمالية، التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى، نتيجة حادث تصادم دراجة نارية «توك توك» بعربة كارو نتيجة السرعة الزائدة، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

أسماء المصابين في الحادث

وجاءت أسماء المصابين كالآتي: زينب أحمد صيام، 27 سنة، سحجات وكدمات بالجسم، ورودينا محمد سليمان، 6 سنوات، سحجات وكدمات بالجسم، وملتزمة المنشاوي علي، 60 عاما، مصابة شرخ بالجمجمة واشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد وحيد محروس، 20 عاما، كدمات وسحجات بالجسم، وجميعهم مقيمون بقرية الكمالية، بمركز المحلة.

كما أصيب محمود عبدالعزيز خليفة، 39 عاما، سحجات وكدمات بالجسم، وأحمد منصور عنب، 35 عاما، كدمات وسحجات بالجسم، ومصطفى مصطفى حواش، 30 عاماً، يعاني من خلع بالكتف اليمنى، وجميعهم مقيمون بعزبة شكارة بدائرة مركز المحلة.