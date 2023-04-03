البنوك المصرية تغلق على استقرار في سعر الدولار اليوم.. وارتفاعه عالميا

حافظ سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2023 في البنوك المصرية على استقراره في ختام التعاملات، رغم التكهنات بتحرك السعر في أعقاب قيام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 2% الخميس الماضي.

متوسط سعر الدولار اليوم الاثنين

تراوح سعر الدولار اليوم بين 30.75 و30.90 جنيه للشراء، في حين جاء سعر البيع بين 30.84 و30.96 جنيه، ليواصل بذلك استقراره، رغم صعود مؤشر الدولار أمام سلة العملات الرئيسية إلى مستوى 103 نقطة اليوم الاثنين، مرتفعا للجلسة الثانية على التوالي.

سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية

واحتفظت البنوك الحكومية في مصر بأقل سعر للبيع والشراء، ومنها بنوك الأهلي المصري ومصر وبنك التنمية الصناعية، حيث يمثل بنكي الأهلي ومصر معا النسبة الحاكمة في القطاع المصرفي ككل.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للشراء والبيع مقارنة ببقية البنوك العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

أغلق ثاني أكبر البنوك الحكومية، تعاملاته على استقرار في سعر الدولار اليوم الإثنين، وسجل سعر الشراء 30.75 جنيه وبلغ سعر البيع 30.85 جنيه، وشاركه في نفس السعر بنك التنمية الصناعية الحكومي.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

تماسك سعر الدولار في البنك المركز المصري دون أي تحرك يذكر، بعد أيام قليلة من قرار رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لـ18.25% و19.25% بواقع 2%، وسجل السعر للشراء 30.84 جنيه وللبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة

في أكبر البنوك الخاصة في مصر، سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وهي نفسها أسعار البيع والشراء في ثاني أكبر بنوك القطاع الخاص، وهو بنك الأهلي قطر الوطني.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

استحق مصرف أبوظبي الإسلامي لقب الأعلى شراءً وبيعا، وبلغ سعر الدولار اليوم لديه 30.90 جنيه للأول و30.95 جنيه للثاني.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

في بقية البنوك، كان سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه وللبيع 30.95 جنيه، ومنها بنوك، الأهلي المتحد، وفيصل الإسلامي، والمصرف المتحد، وأبوظبي التجاري، ودبي الإمارات الوطني، وميد بنك، وقناة السويس، والتعمير والإسكان، والقاهرة، والعربي الأفريقي الدولي، والاستثمار العربي، وبنك الكويت الوطني.