موعد عرض الحلقة 13 مسلسل الكبير أوي7.. أحداثه كوميدية

يبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة 13 مسلسل الكبير أوي7 والذي يعرض على قناة on وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو من بطولة الفنان أحمد مكي والفنانة رحمة أحمد.

موعد عرض الحلقة 13 مسلسل الكبير أوي7

ويبحث جمهور أحمد مكي عن موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوي7، وسيتم عرض الحلقة الجديدة من المسلسل في تمام 6:15 مساء على قناة on عقب أذان المغرب وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل والإعادة الثانية 2:00 مساء اليوم التالي.

مسلسل الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي7 ضم عدد كبير من ضيوف الشرف وأبرزهم أحمد السقا والذي ظهر بنفس شخصيته، ونور اللبنانية والتي قدمت دور استشارية علاقات زوجية، لورديانا والتي ظهرت في الحلقة الأولى من المسلسل في دور عروسة الكبير في الحلم، والفنان علاء مرسي والذي جسد دور مريض نفسي اختطف مربوحة، وأوتاكا الذي قام بدور سائق تاكسي.