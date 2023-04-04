بايدن يعلق على قرار «أوبك بلس»: ليس سيئا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن قرار أوبك بلس، خفض الإنتاج ليس سيئا مثلما يعتقد الجميع، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال تحالف أوبك بلس، إن الخفض الطوعي الإضافي لإنتاج النفط سيكون 1.66 مليون برميل يوميا، وبررت الدول في «أوبك بلس»، بقيادة روسيا والسعودية، القرار بأنه إجراء احترازي ضد تقلبات السوق.

ارتفاع العقود الآجلة للخام الوسيط بنسبة «6.28%»

وأمس الاثنين، ارتفع النفط الأمريكي بأكبر وتيرة يومية عند تسوية تعاملات الجلسة، بدعم من قرار أوبك بلس المفاجئ بخفض الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الوسيط عند التسوية، 4.75 دولار«6.28%» إلى 80.42 دولار للبرميل، كما زاد عقود خام برنت بنسبة 5.04 دولار «6.31%» لتحقق، 84.03 دولار للبرميل، وفاق لمالا ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وفي وقت سابق، وصفت وزارة الخزانة الأمريكية قرار مجموعة أوبك بلس، بغير البناء ويزيد من الغموض بشأن النمو الاقتصادي العالمي، وأشارت الوزيرة جانيت يلين للصحفيين، إلى أن انخفاض أسعار البنزين عن المستويات القياسية التي سجلت في 2022 ساعد في الحد من التضخم.

واضاف وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن تغيير هذا التوجه سيجلب أضرارا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

اجتماع اللجنة المشتركة لمراقبة الإنتاج 4 يونيو المقبل

وكانت عدد من دول «أوبك»، أعلنت في وقت سابق، بشكل طوعي، خفض إنتاجها اليومي بأكثر من 1.16 مليون برميل يوميا، بدءا من مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري 2023.

وفي وقت سابق، عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، اجتماعها الافتراضي الـ48، مشيرة إلى أن الاجتماع المقبل سيعقد في 4 يونيو المقبل.