«بيطري القاهرة» توضح شروط استلام اللحوم ومنتجاتها.. اعرفها قبل الشراء

قال الدكتور صبرى زينهم، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، إن هناك أمور يجب اتباعها عند استلام اللحوم ومنتجاتها، من أجل سلامة وجودة الأطعمة.

وأوضح زينهم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن من هذه الإجراءات لضمان سلامة اللحوم ما يلي:

- كيفية قياس درجة حرارة اللحوم ومنتجاتها

- أن تكون اللحوم رطبة ومتماسكة ومرنة عند اللمس خالية من التجمعات الدموية والحويصلات

- اللون أحمر وردي بالنسبة للحوم البقرية.. وفاتح للحم الخروف، وأن تكون الأجزاء الدهنية لونها أبيض.

- اللحوم المبردة أو المجمدة خالية من التلوث وبدرجات الحرارة الصحيحة وضمن الظروف الصحية السليمة لكل صنف.

- التأكد من استلام اللحوم من وسيلة النقل، إذا كانت مهيأة لنقل اللحوم ضمن درجة الحرارة المسموح بها اللحوم الطازجة 4 درجات والمجمدة - 18 درجة.

- التأكد من شروط استلام ومواصفات كل نوع من أنواع اللحوم، للتأكد من أمور السلامة الغذائية للمستهلك، وفي حال وجود أي شك في اللحوم، يجب إبلاغ المسئولين لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

- التأكد من عدم التأخر في وضع اللحوم في ثلاجات التبريد أو التجميد فور استلامها.

مواصفات اللحوم الطازجة غير المقبولة

- إذا كانت درجة الحرارة تزيد عن 4.4 م.

- إذا كان السطح الخارجي للحوم جاف أو إذا كانت هناك لزوجة على سطحها أو في حال وجود المتبقيات الدموية.

- إذا كان لون اللحوم مائل إلى اللون البني، الأخضر، الأصفر والأجزاء الدهنية مائلة إلى الأصفرار.

- إذا كانت اللحوم رائحتها زنخة.

لون اللحوم

- إذا ظهر على اللحم الصفار -اليرقات- يتسبب ذلك عن أمراض كثيرة، مثل طفيليات الدم أو الدودة الكبدية، يجب رفض مثل هذه اللحوم الصفراء والتخلص منها.

- اذا كانت الذبيحة هزيلة، قد يكون ذلك بسبب أمراض مزمنة إسهال جفاف يجب رفضها.

- عند استلام اللحوم يجب تدوين تاريخ الاستلام على الغلاف قبل نقلها إلى ثلاجات التخزين، كما يجب أن يكون الغلاف مقاوم للرطوبة.