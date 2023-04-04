نصائح مهمة من «الصحة» لمرضى السكري في رمضان.. أبرزها تجنب السمن الصناعي

حددت وزارة الصحة والسكان، تعليمات صحية لمرضى السكر في رمضان، ضمن خطة الوزارة التي قامت بتدشينها بالتزامن مع الشهر الفضيل، لرفع التوعية الصحية للمواطنين بالعادات الغذائية غير سليمة للبعد عنها وعدم القيام بها، والعادات الغذائية السليمة التى يجب اتباعها خاصة لأصحاب الأمراض المزمن.

وقالت الوزارة إنه لتجنب حدوث أي مضاعفات لمرضى السكري في رمضان، عليهم الاهتمام بوجبة الإفطار، وحددت الوزارة الوجبة الصحية لمرضي السكر، وقالت إنه لابد من البدء بتناول كوب من الماء مع التمر واللبن، لافتة إلى أهمية ألا تزيد نسبة النشويات في الوجبة عن 45%.

نصائح مهمة لمرضى السكري

وتابعت أنه لابد من تجنب تناول الحلويات، ويفضل تناول ثمرة فاكهة، محذرة من تناول الشاى والقهوة، والامتناع عن السمن الصناعي، وتقليل الملح قدر الإمكان، مشيرة الى أهمية استشارة الطبيب عن مواعيد الأدوية مع وجبة الإفطار.

مبادرة الرئيس للكشف عن الأمراض المزمنة

وأشارت إلى مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، لافتة إلى عمل المبادرة في كافة الوحدات الصحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا يوميا عدا يوم الجمعة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان إعلان حالة الطوارئ داخل المستشفيات بالتزامن مع شهر رمضان داخل كافة المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، والتواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105، لاستقبال كافة التساؤلات والاستسفارات المختلفة والرد عليها بشكل عاجل من مصادرها الرسمية.