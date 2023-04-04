جمال العدل: الدراما المصرية قوة مصر الناعمة ومصدر مهم للعملة الصعبة

قال المنتج جمال العدل، إنه متفائل جدًا بالدراما المصرية خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى أنه في الظروف الصعبة مثل جائحة كورونا، استمرت الدراما المصرية بإنتاجها، كونها صناعة مهمة، ويعمل بها الكثير من الأفراد، وتعد مصدر رزق لهم، كما أن الدراما المصرية منتج يتم تصديره للخارج.

الدراما المصرية تقوم بدورها كقوة ناعمة

وأضاف في حوار مع الإعلامية إنجي علي، في برنامج «نجوم رمضان أقربلك» على راديو «نجوم إف إم»، أنّ الدور الذي تقوم به الدراما المصرية كـ قوة ناعمة، أمر هام ومؤثر وقوى جدًا، لافتًا إلى أن هناك أفلام تم إنتاجها منذ 100 عام، ومازال المشاهدين يتفاعلون معها بالبكاء والضحك، ويتفاعلون مع أحداثه على الغرم من أن كل الذين شاركوا بالعمل رحلوا وقضوا نحبهم، وهو ما يؤكد على أن تأثيرهم مازال ممتدا.

جمال العدل: الدراما صناعة مهمة تتضمن كافة المهن

وتابع أن فيلم مثل شروق وغروب على سبيل المثال مازال مؤثرا، رغم وفاة كل صناعه، وهو ما يعكس أهمية الصناعة، إضافة إلى أنها صناعة تصدر وتأتي بالعملة الصعبة للبلاد، ودولاب عمل كبير في كل المهن «نجار وترزي وفني إضاءة وصوت مش بس ممثلين».