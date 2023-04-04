أسعار الحدید الیوم الثلاثاء 4-4-2023 بالأسواق المصریة.. مستقرة

شهدت أسعار الحدید الیوم الثلاثاء 4-4-2023 بالأسواق المصریة استقرارا كبيرا، وبلغ متوسط سعر طن الحديد نحو 38 ألفا و500 جنيه تقريبا، ورصد مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء انخفاض أسعار مواد البناء بنسبة 1%، خلال المؤشرات اليومية لأسعار مواد البناء التي يقدمها.

أسعار الحدید الیوم الثلاثاء 4-4-2023 بالأسواق المصریة

وبحسب ما أعلنته الشركات فإن أسعار الحدید الیوم الثلاثاء 4-4-2023 بالأسواق المصریة، بلغت حوالي 39000 جنيه للطن لحديد بشاي، ووصل سعر حديد سرحان 38500 جنيه للطن، وسجل سعر حديد العتال 38800 جنيه للطن، وحديد الكومي 38000 جنيه للطن، وحديد المراكبي 38500 جنيه للطن، كما سجل العشري 38500 جنيه للطن، والمعادي 38000 جنيه.

أسعار الحدید الیوم في المصانع المصریة

سجل سعر حديد المصريين 38500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وحديد الكومي 38000 جنيه للطن، وحديد المراكبي 38500 جنيه للطن، كما سجل العشري 38500 جنيه للطن، والمعادي 38000 جنيه.

أسعار خام البیلیت

وتراجع خام الحديد بنسبة 4% حيث سجل 122 دولارا للطن، وفقا لما أعلنه موقع ترينيدنج إيكونمي المتخصص في الاقتصاد.

سعر حدید عز الیوم

وصل سعر طن حديد عز إلى 38297 جنيها تسليم أرض المصنع، بينما سجل سعر طن الحديد بالأسواق للمصانع الاستثمارية ما بين 35000 و35200 جنيه، بينما تراوح متوسط سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة إلى ما بين 36000 و36500 جنيه.

سعر حدید المصریین

سجل سعر حديد المصريين 38500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وحديد الكومي 38000 جنيه للطن، وحديد المراكبي 38500 جنيه للطن، كما سجل العشري 38500 جنيه للطن، والمعادي 38000 جنيه.

سعر حدید مصر ستیل

وبحسب ما أعلنته الشركة فأن سعر حدید مصر ستیل سجل حوالى 38000 جنيه للطن تسليم ارض المصنع، ووصل سعر حديد الداخلية إلى 39000 جنيه، وعطية سعر 38500 جنيه.