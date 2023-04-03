أسعار الحديد الیوم الاثنين 3-4-2023 في الأسواق المصرية.. عز بـ32135 جنيها

أعلنت مصانع الحديد أسعار الحديد الیوم الاثنين 3-4-2023 في الأسواق المصرية، ومنذ بداية شهر أبريل الجاري، شهدت أسعار الحديد انخفاضا ملحوظا بنحو 1340 جنيها في الطن الواحد، وفقا لما قاله ناصر شنب، عضو شعبة مواد البناء في الغرف التجارية لـ«الوطن».

أسعار الحديد اليوم في مصر

وعن أسعار الحديد اليوم الاثنين 3-4-2023 في الأسواق المصریة جاءت كما يلي.

- حديد عز 32135 جنيها.

- حديد بشاي 38500 جنيه.

- حديد المراكبي 34000 جنيه.

- حديد السويس للصلب 32050 جنيها.

سعر حديد المصريين

- حديد المصريين 32050 جنيها.

- حديد الجارحي 27000 جنيه.

- حديد مصر ستيل 36000 جنيه.

- حديد الكومي 37000 جنيه.

- حديد العلا 36000 جنيه.

انخفاض العقود الآجلة لحديد التسليح

انخفضت العقود الآجلة لحديد التسليح إلى 4070 يوانا صينيا للطن، وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف فبراير، حيث واصل المستثمرون مراقبة توقعات الطلب الصيني.

وأظهرت بيانات اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، أنّ نشاط المصانع في الصين – أكبر مستهلك عالمي - توقف في مارس، في حين تزايدت المخاوف من أنّ السلطات قد تصدر تحذيرًا آخر لكبح جماح أسعار خام الحديد.

تحذيرات اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين

وأصدرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين عدة تحذيرات بشأن اكتناز خام الحديد وأنشطة المضاربة الشهر الماضي بشأن ارتفاع الأسعار، ومع ذلك، أدى انخفاض إنتاج الصلب إلى الحد من الخسائر.

أشارت تقارير من رويترز إلى أنّ الصين تدرس خفض إنتاج الصلب الخام بنسبة 2.5% هذا العام، وهو العام الثالث على التوالي من خفض الإنتاج حيث يهدف الاقتصاد إلى الوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون بحلول عام 2030.

أسعار شحنات خام الحديد

في المقابل، ارتفعت أسعار شحنات خام الحديد فوق مستوى 125 دولارًا للطن، منتعشة قليلاً من أدنى مستوى لها في شهرين، مدعومة بتوقعات زيادة الطلب مع دخول الصين المستهلك الرئيسي الربيع موسم البناء.

وأدى نقص المعروض إلى رفع أسعار الحديد، حيث أدى سوء الأحوال الجوية في البرازيل المنتج الرئيسي إلى الحد من الصادرات والضغط على المخزونات الصينية إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير.