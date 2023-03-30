مسلسل الكبير أوى 7.. «عم فخري يُعيد مربوحة طفلة»

استمرت أحداث مسلسل الكبير أوى 7 بالتطور والكوميديا، وامتازت الحلقات السابقة بالكوميديا المفرطة، خاصة بعد خطف مربوحة بواسطة علاء مرسي، الذي جسّد دور مريض نفسي، وينتظر المشاهدون بشدة معرفة مصير مربوحة في الحلقات المقبلة.

أحداث مسلسل الكبير أوى 7

جسد علاء مرسي بمسلسل الكبير أوى 7 دور عم فخري المصاب بمرض نفسي، واختطف مربوحة بعد إقناعها بأنّه تاجر أطقم ملابس، وبالفعل تستجيب، لتكتشف أنّه مريض نفسي، يعيش في منزل غريب، وتحاول مربوحة الهرب منه لكنه يكتشف محاولاتها ويهددها بواسطة سلاح ناري.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل الكبير أوي 7، يعرض يوميا على قناة on عقب أذان المغرب مباشرة، بطولة أحمد مكي، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبدالرحمن ظاظا، المسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج أحمد الجندي.

أحداث مسلسل الكبير أوى 7

وتدور أحداث مسلسل الكبير أوي 7 حول المشاكل الزوجية بعد الزواج وكيفية التغلب علي الملل الزوجي والفتور في إطار كوميدي، حيث يذهب الزوجين الى المعالجة النفسية لحل مشاكلهم وتنصحهم بالسفر الى مصر وهناك يتم خطف مربوحه وتتوالى الأحداث الكوميدية.