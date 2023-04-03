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مسلسل جميلة الحلقة 12.. طارق يهدد داليا بأحكام قضائية ضدها

كتب:

هبة أمين
10:29 م | الإثنين 03 أبريل 2023
عبير منير

عبير منير

شهد مسلسل جميلة الحلقة 12 بطولة ريهام حجاج، مواجهة جديدة بين طارق نصار ويقوم بدوره سامح الصريطي، وزوجته داليا وتقوم بدورها عبير منير، قام كل منهما بتهديد الآخر بسبب تصرفاته المسيئة، واحتد النقاش بينهما بسبب خيانة طارق مع شهيرة والدة جميلة وتقوم بدورها سوسن بدر، وقيام داليا بتسريب فيديو يجمعهما وهما يتبادلان كلمات الحب والغزل.

مسلسل جميلة الحلقة 12.. داليا تطرد طارق 

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 12، تدخل داليا إلى المكتب، وتجد طارق جالسًا وتهم بطرده وتطلب منه المغادرة باعتباره من ضمن ممتلكاتها، إلا أنه يرفض ويتمسك بمكانه ويؤكد لها أنها بدونه كان من الممكن أن تخسر أموالها لو تزوجت رجلًا آخر غيره.

أحداث مسلسل جميلة

وتوجه داليا، اتهامات إلى طارق بأنه نصاب ويكسب من أموالها، وتشدد على رفض العودة إليه بعد تطليقه إياها أمام شهيرة والدة جميلة، وتطلب منه الطلاق بشكل رسمي، إلا أنه أخبرها أن لديه شرطًا للقيام بذلك.

أزمات طارق وداليا بسبب فيديو والدة جميلة

ترفض داليا شروطه وتؤكد أنها لن تكذب الفيديو الذي نشرته بنفسها ويظهر خلاله طارق مع والدة جميلة، إلا أن طارق أخبرها أن ذلك ليس شرطه، ولكن طلبه هو الحصول على نصف ثروتها لتطليقها بشكل رسمي خصوصًا أنها أمام الله مطلقة، لكن أمام الناس لم يحدث ذلك، وفي الوقت الذي تؤكد رجوعها للقضاء، نبهها أن عليها أحكامًا قضائية وحكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات.

 

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بقلم هبة أمين