مسلسل جميلة الحلقة 12.. «نيرمين» تكشف سر زواجها أمام طليقها «زياد»

شهد مسلسل جميلة الحلقة 12 بطولة ريهام حجاج، كشف نيرمين طليقة زياد التي تؤدي دورها عبير صبري، عن سرها بالزواج مجددًا، خلال مشاجرة جمعتها وزياد الذي يجسّد دوره هاني عادل، وتأكيده لها أنّها لن ترى ابنهما مرة أخرى، بسبب طريقة تربيتها الخاطئة له، وتعليمه الكذب وذلك بعد زعمه باعتداء جميلة عليه بالضرب.

مسلسل جميلة الحلقة 12

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 12، طالبت نيرمين زياد بالعودة لبعضهما البعض، إلا أنّه تشاجر معها وأكد أنّه طلقها 3 مرات ولا يمكنها العودة إلى عصمته مجددًا، بخلاف أنّه يكرهها ويكره تصرفاتها.

أحداث مسلسل جميلة

وخلال أحداث مسلسل جميلة، تمنع نيرمين طليقها زياد من مغادرة المنزل، وتمسك به وتخبره أنّها تريد العودة إليه، وأنّها وجدت طريقة لحل أزمة عدم الرجوع إليه لطلاقها 3 مرات، بأن تزوجت برجل آخر، ثم تنفصل عنه وتعود إلى زياد.

أزمات جميلة

لم يبد زياد اهتمامًا بحديث نيرمين، وأخبرها أنّه يرفض عودتها إليه، ولا يريد معرفة الرجل الذي تزوجته، مؤكدًا لها أنّه سيترك لها المنزل الذي تعيش به هدية زواجها، وصرخت في وجهه إلا أنه تركها وغادر المكان.