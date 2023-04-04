10 مدن ضمن قائمة الأكثر دفئا في طقس اليوم.. بينها الأقصر وأسوان

تستمر درجات الحرارة في الارتفاع اليوم، متخطية 32 مئوية في عدة محافظات، بالإضافة لارتفاع نسبة الرطوبة وسطوع الشمس نهارًا، مع رياح مثيرة للرمال والأتربة.

هيئة الأرصاد الجوية تعلن المدن الدافئة

وحددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدة مدن هي الأكثر دفئا في طقس اليوم، إذ تتراوح درجات الحرارة العظمى فيها بين 32 حتى 34 مئوية، والصغرى بين 15 إلى 19 مئوية.

تفاصيل درجات الحرارة في المدن الأكثر دفئا

وتستعرض «الوطن» قائمة المدن الأكثر دفئا، بطقس اليوم الثلاثاء ، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى بها، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، وهي كالتالي: