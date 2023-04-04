10 مدن ضمن قائمة الأكثر دفئا في طقس اليوم.. بينها الأقصر وأسوان
كتب:
شيماء دراز
06:05 م | الثلاثاء 04 أبريل 2023
طقس اليوم المدن الدافئة
تستمر درجات الحرارة في الارتفاع اليوم، متخطية 32 مئوية في عدة محافظات، بالإضافة لارتفاع نسبة الرطوبة وسطوع الشمس نهارًا، مع رياح مثيرة للرمال والأتربة.
هيئة الأرصاد الجوية تعلن المدن الدافئة
وحددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدة مدن هي الأكثر دفئا في طقس اليوم، إذ تتراوح درجات الحرارة العظمى فيها بين 32 حتى 34 مئوية، والصغرى بين 15 إلى 19 مئوية.
تفاصيل درجات الحرارة في المدن الأكثر دفئا
وتستعرض «الوطن» قائمة المدن الأكثر دفئا، بطقس اليوم الثلاثاء ، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى بها، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، وهي كالتالي:
- أسوان 34 درجة مئوية للعظمى، و19 درجة مئوية للصغرى.
- الفيوم 33 درجة مئوية للعظمى، و16 درجة مئوية للصغرى.
- المنيا 32 درجة مئوية للعظمى، و15 درجة مئوية للصغرى.
- 6 أكتوبر 32 درجة مئوية للعظمى، و16 درجة مئوية للصغرى.
- بني سويف 33 درجة مئوية للعظمى، و16 درجة مئوية للصغرى.
- الإسماعيلية 32 درجة مئوية للعظمى، و17 درجة مئوية للصغرى.
- الأقصر 33 درجة مئوية للعظمى، و 17 درجة مئوية للصغرى.
- الوادي الجديد 33 درجة مئوية للعظمى، و17 درجة مئوية للصغرى.
- قنا 32 درجة مئوية للعظمى، و17 درجة مئوية للصغرى.
- أبو سمبل 32 درجة مئوية للعظمى، و16 درجة مئوية للصغرى.