تراجع أسعار الفراخ اليوم.. والكيلو في المزرعة بـ62 جنيها

سجلت أسعار الفراخ اليوم تراجعا بقيمة جنيهين، حيث وصل سعر الكيلو إلى 62 جنيهًا في بورصة الدواجن، لتباع الفراخ للمستهلك النهائي في المتوسط بنحو 75 جنيهًا للكيلو، ويختلف السعر من منطقة إلى أخرى حسب التجار، وفقا لما ذكرته شعبة الدواجن بالقاهرة.

اسعار الفراخ اليوم للمستهلك النهائي

وتباع أسعار الفراخ اليوم للمستهلك النهائي في المتوسط بنحو 75 جنيها، حسب ما أعلنته شعبة الدواجن التابعة لغرفة القاهرة التجارية، فيما يباع كيلو الفراخ في المزرعة بنحو 62 جنيها، بعد أن وصلت الدواجن إلى 66 جنيها قبل شهر رمضان المبارك.

سعر الفراخ البلدي في الأسواق

وقال محمد محسن، أحد تجار الفراخ، إنّ الفراخ البلدي تباع حاليًا بنحو 115 جنيهًا للمستهلك في الأسواق التجارية، والسعر يختلف من مكان لآخر ومن تاجر لآخر، وقد يصل السعر لنحو 120 جنيها في بعض الأحياء الرقاية، مشيرا إلى أنّ كيلو فراخ البانيه يتراوح بين 155 و165 جنيهًا للكيلو، بينما سجل كيلو الشيش طاووق 154 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وسجل سعر الكتكوت الأبيض بين 10 و10.25 جنيه، والكتكوت البلدي بين 4 و4.4 جنيه، والكتكوت ساسو بيور بين 8 و9 جنيهات، والكتكوت شركة القاهرة للدواجن 14 جنيهًا، الكتكوت شركة الحمد 13 جنيهًا، وكتكوت شركة الوطنية 16 جنيهًا، وكتكوت شركة الوادي 16 جنيها، وكتكوت شركة العناني 18 جنيهًا.

وبلغ سعر كتكوت شركة المصرية الهولندية 11 جنيهًا، وكتكوت شركة الفيروز 13.5 جنيه، وكتكوت هجين يتراوح بين 5 و6 جنيهات، وكتكوت جيل ثاني بين 6 و7 جنيهات، وسعر كتكوت روزي بيور بين 6.5 و7.5 جنيه.