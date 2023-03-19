أسعار الفراخ اليوم الأحد في الأسواق ومحلات الدواجن

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم، بينما انخفضت أسعار الفراخ البلدي والساسو والأمهات، وتباينت أسعار الرومي والبط كل بحسب نوعه، ما أثر بدوره على أسعار مشتقات الفراخ المختلفة.

أسعار الفراخ اليوم الأحد

استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة عند 74 جنيها، ووصل إلى المستهلك بسعر 82 جنيها، في حين انخفض سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم بالمزرعة الى 120 جنيها، ليصل للمستهلك بسعر 130 جنيها للكيلو، كما انخفض سعر كيلو الفراخ الساسو داخل المزرعة ليسجل 108 جنيهات، ووصل للمستهلكين بسعر 118 جنيها.

كما بلغ سعر الفراخ الأمهات البيضاء للكيلو اليوم 66 جنيها، ليصل إلى المستهلك في الأسواق عند سعر 74 جنيها، في حين وصل سعر فراخ أمهات الساسو داخل المزرعة الى 70 جنيها، ليصل إلى المستهلك بسعر 80 جنيها.

أسعار الرومي اليوم

- سجل سعر الديك الرومي الأبيض اليوم في المزرعة 85 جنيها، ويصل للمستهلك بسعر 90 جنيها، في حين بلغ سعر الديك الرومي البلدي داخل المزرعة 90 جنيها، وفي الأسواق 100 جنيه.

أسعار البط اليوم

بلغ سجل سعر كيلو البط البلدي في المزرعة اليوم 100 جنيه، وفي الأسواق 120 جنيها.

- سجل سعر كيلو البط الفرنساوي في المزرعة 75 جنيها، وفي الأسواق 85 جنيها.

- سجل سعر كيلو البط المسكوفي في المزرعة اليوم 90 جنيها، وسعره للمستهلك 105 جنيهات.