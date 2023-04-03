انخفاض أسعار الفراخ في الأسواق اليوم الاثنين.. و«البيضاء» تتراجع جنيهين

شهدت أسعار الفراخ اليوم الاثنين 3 أبريل 2023 تراجعا في بورصة الدواجن، حيث سجل كيلو الفراخ الساسو 87 جنيها، فيما تراجع سعر كيلو الفراخ البيضة جنيهين.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار الفراخ في بورصة الدواجن، كما يلي.

انخفاض أسعار الفراخ

- سعر كيلو الفراخ البيضاء 71 جنيهًا بتراجع جنيهين.

- سعر كيلو الفراخ الحمراء الساسو 87 جنيهًا.

- سعر كيلو الفراخ البلدي يتراوح بين 99 و100 جنيه.

- سعر كيلو الأمهات البيضاء 55 جنيها و56 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم 3 أبريل 2023

- سعر كتكوت أبيض عمر يوم يتراوح بين 10 و11 جنيها.

- سعر كتكوت ساسو عمر يوم يتراوح بين 8 و9 جنيهات.

- سعر كتكوت بلدي حر عمر يوم يتراوح بين 5 و7 جنيهات.