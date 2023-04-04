خطوات وشروط الحصول على شقق دار مصر.. باقٍ 24 ساعة على انتهاء الحجز

حدد بنك التعمير والإسكان بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، إجراءات الحجز الإلكتروني لمشروع دار مصر، حيث تم طرح 512 وحدة سكنية بالمشروع لمساحات تتراوح بين 100 و150 مترا مربعا في 4 مدن وهي برج العرب الجديدة، دمياط الجديدة، العبور، 15 مايو.

وحدد البنك آخر يوم للحجز الإلكتروني غدًا الأربعاء، الموافق 5 من شهر أبريل الجاري، في تمام الساعة 11:59 مساءً، بعد أن بدأ الحجز من يوم الثلاثاء الماضي في تمام الساعة 10 صباحا.

خطوات الحجز إلكترونيا

ويكون الحجز متاحا لكل من قام بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني، وقاموا بتسديد جدية الحجز الخاصة بالحصول على الوحدات السكنية، وتتمثل خطوات الحجز في النحو التالي:

1- التسجيل إلكترونيًا من خلال موقع الحجز الإلكتروني من «هنـــــا».

2- الدخول بالرقم القومي أو بكلمة المرور.

3- الضغط على «أرغب في التقدم».

4- الضغط على «احجز الآن».

5- ظهور لوحة للاطلاع فقط، توضح البيانات الأساسية في الاستمارة التي سُبق تسجيلها.

6- ظهور لوحة تمثل بيانات الوحدات السكنية المتاح حجزها.

7- من خلال البيانات التالية «المحافظة ، المدينة ، المنطقة ، نوع الوحدة السكنية ، رقم العمارة ، رقم الوحدة السكنية».

8- الضغط على تأكيد الحجز.

9- طباعة بيانات الاستمارة.