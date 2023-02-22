التصريح بدفن جثث 3 أطفال رضع عثر عليهم في 3 مناطق بالقاهرة

صرحت النيابة العامة بدفن جثث 3 أطفال حديثي الولادة، عثر عليهم في مناطق مصر القديمة والقطامية والمطرية بمقابر الصدقة الخاصة بمستشفيات جامعة القاهرة، واستعجلت تقارير الطب الشرعي الخاصة بسبب الوفاة.

إلقاء جثة طفل في القطامية

وتلقى مأمور قسم شرطة القطامية بلاغا يفيد العثور على جثة طفل حديث الولادة في أحد صناديق القمامة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثورعلى جثة ذكر حديث الولادة، جرى نقل جثمانه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت التشريح وإجراء تحليل البصمة الوراثية، وتفريغ كاميرات المراقبة.

وعقب تقنين الإجراءات وتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد المتهمة وإلقاء القبض عليها، وتبين أنها تدعى «رانيا أ م»، وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة، التي قررت حبسها على ذمة التحقيقات.

ضبط سيدة ألقت طفلا حديث الولادة في المطرية

كما ألقت مباحث المطرية القبض على سيدة تدعى «إيمان ع س» في العقد الثالث من العمر أثناء قيامها بإلقاء جثة طفل حديث الولادة في الشارع، وبالعرض على النيابة العامة، قررت نقل الجثة لمشرحة زينهم للتشريح، وإجراء تحليل البصمة الوراثية، كما قررت عرض المتهمة على الطب الشرعي، لإجراء تحليل البصمة الوراثية، ومطابقته ببصمة الطفل لمعرفة مدى صلتها بالمتوفى.

وفي الوقت ذاته، تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة بلاغا، بالعثور على جثة طفلة حديثة الولادة في صندوق القمامة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وطلبت إجراء تحليل البصمة الوراثية.

وبتفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب وفتاة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقررت النيابة العامة عرضهما على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل البصمة الوراثية لمطابقتها بالبصمة الوراثية للطفلة لكشف صله القرابة بينهما.