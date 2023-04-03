ملخص الحلقة 12 من مسلسل جعفر العمدة.. وفاة بيومي فؤاد والد زينة

بدأت الحلقة 12 من مسلسل جعفر العمدة، بإخبار منة فضالي محمد رمضان، بأنها قامت بإجهاض الطفل، وسط حالة من الصدمة والبكاء منه، ويطلب منها مغادرة المكان وتتركه لوحده، بينما شهد ملخص الحلقة 12 مسلسل جعفر العمدة، وفاة بيومي فؤاد والد زينة، وسط حالة من الحزن..

تفاصيل الحلقة 12 مسلسل جعفر العمدة

ويقوم جعفر العمدة، بالحديث مع زوجاته الـ4، ويحذرهم بأن التي ستحمل منه، سيقوم بطلاقها فورا، ويقوم بوضع الاختيار لهم، قائلا: «اللي عايزة تحمل تطلب الطلاق، حتى لا يتم وضعه تحت الأمر الواقع كما فعلت منة فضالي نرجس، لتعترض زينة على حديثه، ويترك محمد رمضان المنزل وهو غاضب بسبب اعتراضها».

وتذهب زينة لزيارة والدها «بيومي فؤاد»، في السجن، ليقوم ضابط الشرطة، بإبلاغها بإن والدها توفي، لتقابل الخبر وسط حالة من انهيارها من البكاء، ثم تقوم بدفنه، وتقوم بإخبار أبناء خالتها بأنها ستطلب الطلاق من جعفر العمدة، ولكن يحاولون إقناعها بأنها لن تفعل ذلك، لتحصل منه على العديد من الأموال، ولا تخبر جعفر بوفاة والدها، وتقتنع بالفعل.

أبطال مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم؛ من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.