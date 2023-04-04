مسلسل جعفر العمدة.. الزوجة الرابعة تخطط للاستيلاء على أموال جعفر

ينتظر العديد من مشاهدي مسلسل جعفر العمدة، الذي يعرض على شبكة قنوات dmc يوميا، الحلقات القادمة، بعد انتهاء الحلقة السابقة بوفاة والد زينة، وإخفائها الأمر عن جعفر.

مسلسل جعفر العمدة

شهد مسلسل جعفر العمدة وفاة والد زينة ودفنه، وإخبارها أبناء خالتها بأنّها ستطلب الطلاق من جعفر العمدة، ولكن يحاولون إقناعها بألا تفعل ذلك، لتحصل منه على العديد من الأموال، ولا تخبر جعفر بوفاة والدها، وتقتنع بالفعل طمعا في أمواله.

أبطال مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم؛ من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة

تتضمن قائمة ‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والثانية الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض المسلسل الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.