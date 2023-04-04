«الأرصاد» تكشف أبرز الظواهر الجوية ونسب الرطوبة ودرجات الحرارة غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة، غدا، إذا يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما تكون مائلة للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتكون درجات الحرارة وحالة الطقس غدا باردة ليلا على أغلب الأنحاء وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

نسبة الرطوبة غدا

ومن ضمن الظواهر الجوية المتوقعة غدا، تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تشهد البلاد، وفق بيان الأرصاد، نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وتصل نسبة الرطوبة 70% على القاهرة الكبرى و75 على الوجه البحري والسواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد أيضا.

- القاهرة 26 - 15

- العاصمة الإدارية 26 - 15

- أكتوبر 27 - 16

- بنها 26 - 15

- دمنهور 25 - 16

- وادي النطرون 26 - 16

- كفر الشيخ 26 - 16

- المنصورة 26 - 16

- الزقازيق 27 - 16

- شبين الكوم 27 - 16

- طنطا 26 - 16

- دمياط 21 - 15

- بورسعيد 22 - 16

- الإسماعيلية 27 - 14

- السويس 26 - 15

- العريش 24 - 15

- رفح 23 - 15

- رأس سدر 28 - 16

- نخل 25 - 10

- كاترين 23 - 08

- الطور 28 - 16

- طابا 28 - 15

درجات الحرارة غدا في شرم الشيخ

- شرم الشيخ 30 - 17

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

- الإسكندرية 23 - 13

- العلمين الجديدة 22 - 14

- مطروح 21 - 16

- السلوم 22 - 13

- سيوة 25 - 14

- رأس غارب 28 - 16

- الغردقة 31 - 17

- سفاجا 27 - 16

- مرسى علم 30 - 18

- شلاتين 31 - 17

- حلايب 27 - 16

- أبو رماد 30 - 15

- رأس حدربة 27 - 16

- الفيوم 27 - 16

- بني سويف 28 - 16

- المنيا 28 - 13

- أسيوط 29 - 513

- سوهاج 30 - 16

- قنا 33 - 15

- الأقصر 34 - 14

درجات الحرارة غدا في أسوان

- أسوان 35 - 18

- الوادي الجديد 32 - 17

- أبو سمبل 34 - 16