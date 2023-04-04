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بنك ناصر يكشف معلومات عن شهادته الادخارية الجديدة: مدتها 3 سنوات

كتب:

أسماء زايد
01:56 م | الثلاثاء 04 أبريل 2023
بنك ناصر الاجتماعى.. صورة أرشيفية

بنك ناصر الاجتماعى.. صورة أرشيفية

قال محمد عبدالعزيز، مستشار رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إنّه سيتم طرح شهادة ادخارية ثلاثية «3 سنوات» لـ«حياة كريمة» بالتنسيق بين بنك ناصر وبين مؤسسة حياة كريمة، تحت مسمى «التبرع المستدام»، موضحا أنّها ستستمر حتى انتهاء مشروع حياة كريمة والانتقال إلى مشروع آخر.

وأكد مستشار رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أنّ الشهادة متوافرة للأفراد والمؤسسات والشركات، وسعر الفائدة مساوٍ للأسعار السائدة في الأسواق، كما يتم إعطاء اختيارات للمتبرع، إما يتبرع بكامل العائد أو نصف العائد لعمل الخير.

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بقلم أسماء زايد