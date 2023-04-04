«الثقافة» تعلن تفاصيل مسابقة تصميم «نوط أبناء النيل».. الجائزة 15 ألف جنيه

أعلنت وزارة الثقافة ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية تفاصيل مسابقة لتصميم «نوط أبناء النيل»، حيث تمنح للأطفال المتميزين في كافة المجالات، وفق بيان لها، مشيرة إلى أن الجوائز 15 ألف جنيه.

الشروط العامة لمسابقة لتصميم «نوط أبناء النيل»

وقالت وزارة الثقافة، إن هناك عدة شروط يجب توفرها في المتقدمين من بينها:

- المسابقة مفتوحة لطلاب وخريجي الكليات الفنية ممن لديهم خبرة في مجال المسابقة.

- يحق للمتسابق المشاركة بثلاثة تصميمات كحد أقصى.

- يتحمل المتسابق المسؤولية القانونية عن حقوق الملكية الفكرية تجاه الغير في العناصر المستخدمة في التصميم.

- للجنة الحق في التعديل أو الإضافة على التصميم الفائز وفقا لما تراه مناسبا لطبيعة النوط المستهدف تصميمه كما يلتزم الفائز بإجراء التعديلات المطلوبة.

- للجنة الحق في قبول المشاركات غير المستوفاة للشروط ولها الحق في حجب الجائزة في حالات عدم وصول التصميمات المقدمة للنتيجة المطلوبة وقراراتها نهائية لا يجوز الطعن عليها.

- يشترط ألا يتضمن التصميم أي إيماءات سياسية أو دينية أو تخالف الآداب العامة.

الشروط الفنية للمسابقة

وهناك عدة شروط فنية لمسابقة تصميم «نوط أبناء النيل» وهي:

- أن يتسم بالبساطة والحداثة والابتكار ويكون مختلفا ومتميزا.

- ينفذ التصميم باستخدام برامج التصميم الاحترافية مع ضرورة استخدام الرسوم المتجهة والمفتوحة وقابلة للتعديل.

- أن يكون مقاس التصميم دائرة قطرها 111 ملي مع دقة تصميم 300 بيكسل/ البوصة.

- يشترط أن تظهر تفاصيل التصميم واضحة عند التصغير إلى مقاس 37 مللي.

- أن تسلم التصميمات مفتوحة على قرص مدمج بأي من الفورمات الرقمية التالية: PSD. EPS. TIFF. بالإضافة نسخة نهائية مغلقة بإحدى الصيغ الآتية: JPG. PDF.

- أن يتصف التصميم بإمكانية تنفيذه أو استخدامه في جميع وسائل الإعلام.

- أن يتضمن التصميم نص أبناء النيل باللغة العربية.

- يرفق بالتصميم وصف يشمل فكرة التصميم.

المواعيد المنظمة للمسابقة

المواعيد يتم تلقى المشاركات على الإيميل: comptitions@fineart.gov.eg في موعد غايته 30 أبريل الجاري.

- الإعلان عن الفرز الأول في موعد غايته 7 مايو 2023.