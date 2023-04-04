«الإنتاج الثقافى» يحتفل بذكرى نصر العاشر من رمضان غدا

يحتفل قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى نصر العاشر من رمضان، مساء غد الأربعاء 14 رمضان الموافق 5 أبريل، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

ويأتي هذا الاحتفال متزامنا مع الليلة السابعة لبرنامج «هل هلالك» بنسخته السابعة، ويتم تكريم مجموعة من الأبطال الذين شاركوا بالفعل في حرب أكتوبر، وأيضا كوكبة من القامات والرموز الفنية التى أثرت الوجدان بأعمال فنية وطنية.

حفل غنائي للفنانة ريهام عبد الغفور

ويعقب ذلك حفل غنائي تحييه نجمة الغناء العربى الفنانة ريهام عبد الحكيم، وتشدو بباقة متنوعة من أشهر الأغاني الوطنية والدينية، إلى جانب عدد من أغانى زمن الفن الجميل، بحضور كوكبة من الشخصيات الهامة وقيادات وزارة الثقافة .

يشار إلى أن برنامج «هل هلالك 7»، يقام في الثامنة والنصف مساء يوميا، في الفترة من 8 رمضان حتى 22 رمضان، والموافق 30 مارس وحتى 13 أبريل، ومفتوح مجانا للجمهور كخدمة فنية وثقافية للمواطن المصري.