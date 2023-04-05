موعد عرض الحلقة 14 مسلسل جميلة.. صدمة ومؤامرات

ينتظر المشاهدون موعد عرض الحلقة 14 مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، مع تزايد حدة الصراع والمؤامرات حول جميلة، والتي بدأت مع انطلاق الحلقات الأولى منذ وفاة والدها وتركه وصية بموجبها تم نقل كل ممتلكاته وأمواله باسمها، وحرمان شقيقتها وشقيقها ووالدتها من الميراث، ما جعل الجميع يدخل في حالة من الصدمة.

موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل جميلة

ويبدأ موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، على قناة cbc الساعة 6.15 مساءً، وقناة on الساعة 11.15 مساءً، وعلى قناة الحياة الساعة 1.15 صباحًا، كما يعرض على منصة watch it الإلكترونية.

أحداث مسلسل جميلة

خلال أحداث مسلسل جميلة، يحاول أصدقاء جميلة والمقربين منها، إفساد حياتها مع زوجها زياد الذي يجسّد دوره هاني عادل، ويحدث الانفصال بينهما، حتى يتسنى لصديقه هشام الذي يجسّد دوره أحمد وفيق، الاقتراب منها والزواج بها، للاستيلاء على أموالها وممتلكاتها، بالاتفاق مع زوجته شيري التي تجسّد دورها الفنانة يسرا اللوزي، ونيرمين طليقة زياد التي تجسّد دورها عبير صبري.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة الفنانة ريهام حجاج، عبير صبري، يسرا اللوزي، سوسن بدر، هاني عادل، أحمد وفيق، نبيل عيسى، أحمد الشامي، سامح الصريطي، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.