904 متسابقين في نهائي مسابقة القرآن الكريم بمطروح.. اعرف قيمة الجوائز

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نتيجة اختبار المسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم على مستوى محافظة مطروح التي انتهت منها مديرية أوقاف مطروح تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجوائز مالية 200 ألف جنيه بواقع مساهمة 100 ألف جنيه من المحافظة و100 ألف جنيه خرى من وزارة الأوقاف.

4 مستويات للمسابقة

وقال الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، إن المسابقة نفذت على أربعة مستويات تقدم لها 904 متسابقين تم تصعيد الحاصلين على تقييم أكثر من 80% بعدد 446 متسابق، وكان المستوى الأول للمرحلة الابتدائية بعدد 7 أجزاء تقدم لها 379 جري تصعيد 198، والمستوى الثاني للمرحلة الإعدادية بعدد 10 أجزاء تقدم لها 252 وتم تصعيد 100، والمستوى الثالث للمرحلة الثانوية والجامعات بنصف أجزاء القرآن الكريم، تقدم لها 138 وتم تصعيد 75 متسابق، والمستوى الرابع للجميع في حفظ القرآن الكريم كاملا، تم التقدم عليها 135 تم تصعيد 73 متسابق.

الآداب العامة في الإسلام

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمطروح في بيان أنه بجانب حفظ القرآن الكريم تضم المسابقة الإلمام بالآداب العامة في الإسلام، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن المسابقة بوسائل الإعلام ومديرية الأوقاف والإدارات التابعة وغيرها، وتمت الاختبارات خلال شهر شعبان، ومن المقرر تكريم الفائزين في شهر رمضان الكريم احتفالا بليلة القدر المباركة وتوزيع شهادات تقدير ومبالغ مالية على أصحاب المراكز العشرة الأولى لكل مستوى.

اختبارات التصفية

وأوضح وكيل أوقاف محافظة مطروح أنه جرى عقد اختبارات التصفية بالإدارات الفرعية وفقا للضوابط والشروط المنظمة للمسابقة وتصعيد الحاصلين على نسبة 85 % لتصفية النهائية، وكان ترتيب نتيجة الاختبارات وفقا لضوابط الأعلى درجة ثم الأكبر سنا، وفي حالة التساوي الأعلى يكون بدرجة الحفظ بنموذج التقييم، يعقبها درجة الصوت، ثم تصويت أعضاء اللجنة.